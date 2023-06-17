"حماس" ترحب ببيان اللجنة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

رحب رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. باسم نعيم، ببيان "اللجنة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.

وأوضح نعيم أن "هذا البيان الذي جاء في ختام زيارة اللجنة للأراضي المحتلة، يُمثل خطوة مهمة في على طريق محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل حكومة يمينية متطرفة تمارس العدوان اليومي وتنتهك وتعتدي على كل الحقوق الفلسطينية في ظل إفلاتها المستمر من العقاب".

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وأشار أن أي جريمة أكبر من أن تكون حياة ملايين الفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة أصبحت مرتبطة بأجندات أحزاب فاشية وعنصرية، مثل اشتراطهم للاستمرار في دعم الائتلاف الحاكم، والعودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، الأمر الذي تسبب في العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي.

وقال: "إننا إذ نُرحب بهذا البيان، نرى فيه خطوة إيجابية نحو انجاز الحقوق الفلسطينية الأصيلة، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنوعت ما بين القتل، والتهجير القسري، وسرقة الأراضي والثروات والاعتقال التعسفي، وحصار قطاع غزة والقيود الأخرى المفروضة على التنقل، والاستيطان، وهي انتهاكات رصدتها اللجنة الأممية بشكل منهجي وصريح".

ونوه أن "هذه الجهود التي تبذل في سبيل كشف حقيقة هذا الاحتلال، تفقد قيمتها الجوهرية طالما أنها بقيت حبيسة الأدراج في المنظمة الأممية، ولم تؤخذ خطوات عملية وإجراءات ميدانية لملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبة الكيان الصهيوني وقادته على جرائمه وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه الاصيلة كبقية الشعوب، وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير".

المصدر / فلسطين أون لاين