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بالفيديو أول زيارة منذ أكثر من عقد.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

17 يونيو 2023 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لإيران منذ أكثر من عقد من الزمن.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي هناك بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كما ذكر التلفزيون السعودي أن فصيل بن فرحان سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته.

وكانت إيران والسعودية قد قررتا في مارس/آذار الماضي، من خلال اتفاق توسطّت فيه الصين، إنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

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من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت زيارة وزير الخارجية السعودي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار.

 

وقال سفير طهران لدى الرياض علي رضا عنايتي إن "العلاقات الإيرانية السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية".

وأضاف عنايتي أن "تصميم وعزم وجدّية إيران والسعودية على الحوار والدبلوماسية تبشر بأفق مشرق للتعاون الإقليمي وتحقيق الأمن والتنمية الشاملين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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