وظيفة شاغرة في جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية

إعلان توظيف صادر عن جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وفيما يلي نص الاعلان.

تقوم جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بتنفيذ مشروع لتعزيز مرونة النظام الصحي والسيادة الغذائية للمرضى الذين يعانون من الأمراض غير المعدية (NCDs) وتعزيز هيكل مستدام نوعي وموثوق وفعال في خدمات الرعاية الصحية للأمراض غير المعدية في غزة القطاع الذي يعاني من أزمة طويلة الأمد ومساعدات إنسانية. يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع Medico International وبتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية - BMZ.

المشروع: ( تعزيز صمود الخدمات الصحية للأمراض غير المعدية وتحسين الأمن الغذائي للمرضى في قطاع غزة).

لذلك ، تسعى جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية PMRS لتوظيف أخصائي/ة نفسي /ة Psychologist بوظيفة بدوام كامل ، 6 أيام في الأسبوع في مراكزها الصحية.

متطلبات الوظيفة:

- بكالوريوس في الإرشاد النفسي - علم النفس .

- خبرة عملية ثلاث سنوات في المجال .

- خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية الصحية في مجال مشابه.

- مهارات اتصال قوية.

- يجيد اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثا).

- مهارات الحاسوب.

ملاحظة / يتم تنفيذ أنشطة المشروع في جميع مراكز PMRS بما في ذلك مركز NCD في غزة وثلاثة مراكز رعاية صحية أولية في مناطق أم النصر وجباليا والفخاري.

مهام الوظيفة:

• إجراء تقييم عوامل الخطر لمرضى الأمراض غير المعدية في المراكز الصحية PMRS

• العمل مع المرضى في المراكز الصحية PMRS من خلال جلسات فردية وجماعية لمعالجة عوامل الخطر الشائعة مثل السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني.

• مساعدة المرضى الذين يعانون من الأمراض غير المعدية في تقديم المشورة بشأن المرض ومتابعة الرعاية للالتزام بالعلاج.

• وضع خطط فردية للمرضى لزيادة الدافع لتغيير السلوك وتقليل مقاومة التغيير السلوكي.

• تقليل تأثيرات عوامل الخطر السلوكية (التدخين وقلة النشاط البدني والأنظمة الغذائية غير الصحية) من خلال نهج استشاري موجز لتغيير السلوك.

• مراقبة التغيرات في سلوك عوامل الخطر.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/aU7WojYf74aNtY7T7

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 20/06/2023 ، في موعد أقصاه 12:00 مساءً .

- سيتم الاتصال بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط للامتحان الكتابي والمقابلة