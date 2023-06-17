اشتباكات عنيفة بالعاصمة السودانية وتحليق مكثف للطيران

اندلعت اشتباكات جنوبي العاصمة الخرطوم فيما شهدت بلدة طويلة شمال دارفور غربي السودان اشتباكات عنيفة ليل الجمعة وحتى صباح السبت.

وتجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وبحسب شهود عيان، فإن اشتباكات اندلعت جنوبي العاصمة الخرطوم، وبحري شماليها، فيما شهدت بلدة طويلة شمال دارفور غربي السودان اشتباكات عنيفة ليل الجمعة وحتى صباح السبت.

وسُمع دويّ المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، وتحليق للطيران العسكري في سماء المدينة، مع سماع أصوات مضادات للطائرات.

وفي السياق استهدف الطيران الحربي والقصف المدفعي تجمّعات قوات "الدعم السريع" في أحياء جنوبي وشمالي العاصمة الخرطوم، وفق الشهود.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة، بين مساء الجمعة وصباح السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بلدة طويلة غرب مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

ووفقاً لشهود عيان، فإن الاشتباكات بدأت في الأحياء الشمالية ثم انتقلت نحو سوق البلدة الواقعة على بُعد 60 كلم غرب الفاشر، والتي تم نهبها تماما من قبل مسلحين.

وتحدثوا عن سماع دوي الأسلحة الثقيلة، منذ مساء الجمعة، وحتى صباح السبت، دون ورود معلومات حول وقوع ضحايا بين المدنيين خلال الاشتباكات، لكن الشهود أكدوا وقوع قتلى بين المقاتلين، إلى جانب إحراق عربة عسكرية، وسط انقطاع تامّ في شبكة الاتصالات تشهده المنطقة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الطرفين بخصوص ما جاء على لسان شهود عيان.

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وخلّفت الاشتباكات مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، فيما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ويُذكر أن أكثر من مليون طفل سودانيّ نزح في الشهرين الماضيين، من جراء النزاع في البلاد، بين الجيش وقوات الدعم السريع، 25 بالمئة منهم هم في إقليم دارفور، بحسب ما أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ("يونيسيف").

وقالت المنظمة في بيان صحفي، الخميس الماضي، إن "أكثر من مليون طفل نزحوا جراء شهرين من النزاع في السودان"، مشيرة الى أنها تلقت تقارير "عن مقتل أكثر من 330 طفل وإصابة أكثر من 1900".

وحذّرت من أن الكثيرين غيرهم، يواجهون "خطرا جسيما" جراء النزاع الذي اندلع في 15 نيسان/ أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

المصدر / وكالات