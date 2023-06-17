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بعد الاستجابة لبعض مطالبهم.. الأسرى الإداريّون يعطون فرصة لاستكمال الحوار

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حتى مطلع الشهر القادم

بعد الاستجابة لبعض مطالبهم.. الأسرى الإداريّون يعطون فرصة لاستكمال الحوار

17 يونيو 2023 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
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بعد الاستجابة لبعض مطالبهم.. الأسرى الإداريون يعطون فرصة لاستكمال الحوار

قرَّرت لجنة الأسرى الإدارييّن في سجون الاحتلال، اليوم السبت، إعطاء فرصة لاستكمال جلسات الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، حتى مطلع الشهر القادم، وذلك بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي وصل "": "بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قِبل لجنة الأسرى الإداريين، تقرَّر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم".

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وشدَّدت على أن هذه الفرصة ستكون الأخيرة للاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين العادلة، مضيفة أن استعدادنا الدائم والجاهزية العالية، هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافَّة.

ودعت شعبنا البطل وجميع المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى، للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.

ويبلغ أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال 1083 أسيرًا، وتضاعف عما كان عليه قبل عامين، حيث تصدر محاكم الاحتلال يوميًّا أحكامًا بالاعتقال الإداري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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