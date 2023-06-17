آراء طلبة الثانوية العامة في اختبار مادة الرياضيات للفرعين العلمي والشرعي .. ماذا قالوا؟

رصد "فلسطين أون لاين" آراء الطلبة والطالبات في الثانوية العامة تجاه اختبار مادة الرياضيات الورقة الأولى للفرع العلمي وأيضا اختبار الرياضيات للفرع الأدبي والشرعي والتي جرى تقديمها صباح اليوم السبت الموافق 17/6/2023.

وجاءت ردود فعل الطلبة تجاه المادة متفاوتة، يمكنكم متابعته كاملًا عبر هذه المشاهد التي عبّر خلالها الطلاب عن ما لمسوه وسطروه في دفتر الإجابة.

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المصدر / فلسطين أون لاين