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في الداخل المحتل.. قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

17 يونيو 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قُتل شاب (25 عامًا)، وأُصيب آخر (58 عامًا) بجروح خطيرة، صباح اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام الـ1948.

ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 97 قتيلاً، بينهم 7 نساء، وطفلان.

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وفي السياق، تشهد البلدات الفلسطينية في الداخل تصاعداً خطيراً في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس سلطات الاحتلال عن القيام بعملها للحدِّ من هذه الظاهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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