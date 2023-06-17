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حل امتحان الرياضيات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. الفرع الصناعي

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حل امتحان الرياضيات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. الفرع الصناعي

17 يونيو 2023 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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​​​​حل امتحان الرياضيات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. الفرع الصناعي

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان الرياضيات، صباح اليوم السبت الموافق 17/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان الرياضيات للفرع الصناعي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات الفرع الصناعي 2023.

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ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان الرياضيات الفرع الصناعي 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان الرياضيات بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان الرياضيات للفرع الصناعي من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان الرياضيات الوزاري 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

    ​​​​امتحان الرياضيات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. الفرع الصناعي

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امتحان الرياضيات الفرع الصناعي الثانوية العامة توجيهي 2023 صفحة 2.jpg

 

امتحان الرياضيات الفرع الصناعي الثانوية العامة توجيهي 2023 صفحة 3.jpg

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جاري إضافة حل امتحان الرياضيات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. الفرع الصناعي 

المصدر / فلسطين أون لاين
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