"حماس": (تشريع) الاحتلال أحكام سجن لأطفال فلسطينيين "جريمة"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن"سعي الاحتلال الإسرائيلي لتشريع أحكامٍ بالسجن لأطفال فلسطين جريمة"، مؤكدة أن "هذا كيان مارقٌ عن منظومة القيَم والأعراف الإنسانية".

وأضافت في بيان صحفي، اليوم السبت: "ننظر ببالغ الخطورة إلى اعتزام كنيست الاحتلال، غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في سابقة تؤكّد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الكيان الغاصب".

وشددت على أن هذا الإجراء غير الشرعي وغير الأخلاقي يتطلب "موقفاً جاداً من المجتمع الدولي، لإدانة الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني".

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وتابعت: إن "أطفال فلسطين كانوا دوماً عُرضَةً لأبشع الجرائم، التي ارتكبتها آلة العدوان والإرهاب الصهيونية، من قتلٍ واعتقال وتنكيل وتعذيب".

وعدَّت تشريع هذه الممارسات الفاشية، بمثابة "تحدٍّ صارخ لكل القوانين التي تؤكّد حماية الأطفال، والنأي بهم عن الصراعات"، مجددة تأكيدها على أن "كل الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية الساعِيَة إلى الضغط على شعبنا الفلسطيني ومقاومته؛ لن تثني شعبنا الصامد عن مواصلة طريقه في الدفاع عن نفسه ومقدساته وتحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير".

المصدر / فلسطين أون لاين