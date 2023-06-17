القيادي سعيد: نحذّر من تمرير مشروع إسرائيلي يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيّين

حذَّر عضو قيادة حركة حماس في الخارج، د.عبد الجبار سعيد من مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين القصّر.

وأكد في تصريح صحفي وصل " : أن هذا المشروع يعتبر استمراراً للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وخاصة الأطفال والفتيان، الذين يتمتعون بحماية قانونية وفقًا للمواثيق الدولية.

وقال: "إن ما يتعرَّض له الأطفال الفلسطينيون من قِبل الاحتلال يكشف عن طبيعته العدوانية والدموية، حيث يستهدف جميع فئات الشعب الفلسطيني بلا استثناء، سواء كانوا رجالًا أو نساءً أو أطفالًا، ويتعرَّضون للاعتداء والاستهداف المباشر، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تحدّد سلوك الاحتلال تجاه المدنيين، وخاصة الأطفال، في الأراضي المحتلة".

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وطالب سعيد المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، ولا سيَّما الأمم المتحدة، بالضغط على (إسرائيل) لعدم تمرير مثل هذه القوانين الظالمة والجائرة ضد أطفال الشعب الفلسطيني.

وشدَّد على أن هذه القوانين ستؤدّي إلى آثار خطيرة على التعليم والحياة المعيشية للأطفال، ولذلك يجب توفير الحماية القانونية لهم وعدم السماح للاحتلال بالتلاعب بهم من خلال تشريعاته العنصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين