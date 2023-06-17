توسع زراعة البطاطس بغزة تحقق اكتفاءً ذاتيًّا وقدرة تصديرية

غزة/ رامي رمانة:

لكونها من المحاصيل الأساسية في السلة الغذائية ومصدر دخل، يواصل مزارعون التوسع في زراعة البطاطس في قطاع غزة، ويصاحب ذلك اهتمام وزارة الزراعة ومنظمات زراعية أهلية.

وقد ساهم إدخال تقاوٍ للأمراض التي تصيب المحصول، وتحسين شبكات الري، في التوسع بالمساحة المزروعة، وزيادة معدل الإنتاج على صعيد الدونم الواحد، حيث يحقق قطاع غزة اكتفاءً ذاتيًا في البطاطس.

وبين المزارع نايف العطار أن قطاع غزة توسع في الفترة الأخيرة بزراعة أصناف مقاومة للأمراض من محصول البطاطس، ما ساعد على زيادة معدل الإنتاج.

وأضاف العطار لصحيفة "فلسطين" أن تحسين جودة المدخلات الزراعية، والتربة الزراعية، إلى جانب التغذية الزراعية المتوازنة تعد عوامل أساسية ساهمت في الحفاظ على زراعة البطاطس.

في حين أوضح المزارع أحمد اللوح أن إنتاج الدونم طرأ عليه تحسن بفعل الجهود المقدمة من المؤسسات الرسمية والأهلية، مبيناً أن إنتاجية الدونم وصلت الموسم الحالي إلى 4 أطنان بعد أن كانت تسجل النصف في المواسم السابقة.

ووفق اللوح في حديثه لصحيفة "فلسطين" تراوحت إيرادات بيع الدونم الواحد من البطاطس بين (2500- 3000) شيقل.

وأشار إلى قدرة المزارعين على تسديد جزء من الديون المتراكمة بفعل التدخلات التي حصلوا عليها في زراعة البطاطس.

بدوره قال المزارع خالد عايش إنه يعطي محصول البطاطا الأولوية في أرضه التي تبلغ مساحتها 3 دونمات زراعية وسط قطاع غزة.

وبين عايش لصحيفة "فلسطين" أن الإنتاج الموسم الحالي وفير، والأسعار في متناول المستهلك، بسبب سقوط كميات جيدة من الأمطار والتدخلات التي تقدمها وزارة الزراعة والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة ولا سيما في الحد من الأمراض التي تصيب المحصول.

وحسب المزارعين فإن زراعة محصول البطاطس بغزة تتم في عروتين، وهي العروة الرئيسة (الربيعية) التي تزرع في بداية شهر يناير حتى منتصف فبراير، التي تزرع من تقاوي البطاطس المستوردة، ثم العروة الخريفية التي تزرع في بداية شهر سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، وتُزرع من تقاوٍ أنتجت محلياً من موسم العروة الربيعية.

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من جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني أن البطاطس من المحاصيل الأساسية التي تعطي الوزارة لها الاهتمام، وأن قطاع غزة حقق اكتفاء ذاتيا، ولديه القدرة على التصدير إلى الأسواق الخارجية حيثما أتيحت له الفرصة.

وبين البسيوني لصحيفة "فلسطين" أن إحصائية البطاطس للعروة الربيعية 2023م 7367 دونما، بإجمالي الإنتاج 29468 طناً.

وتعد الإغاثة الزراعية من المؤسسات الزراعية التي ساهمت بدور كبير في تدعيم زراعة البطاطس في قطاع غزة.

وقالت نهى الشريف منسقة الإعلام والمناصرة في الإغاثة إن مؤسستهم عملت على توفير المدخلات الزراعية الخاصة بمحصول البطاطس، والدعم الفني والتقني للمزارعين بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل المزروعة وتحسين التسويق وتوفير الدعم لتسويق المحاصيل عامة.

وبينت الشريف لصحيفة "فلسطين" أن الدعم قدم عبر مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية والدعم النفسي والاجتماعي ومشاركة سبل العيش الممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع.

ونبهت إلى أن الإغاثة عملت من خلال المشروع على توزيع مدخلات زراعية على 103 مزارع بطاطس شملت مدخلات البطاطس وشبكات الري والأسمدة العضوية وتوزيع بذور البطاطس عالية الجودة وتقديم التدريب الفني للمزارعين.