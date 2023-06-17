فرص عمل في سنتر لا لونا بمدينة غزة

إعلان صادر عن سنتر لا لونا - غزة وهو معرض متخصص بتأجير وبيع فساتين السهرة وبدلات الخطوبة والزفاف يعلن فيه عن عدد من فرص العمل بالسنتر.

الوظائف المطلوبة

1- موظف مبيعات عدد 1 .

2- موظفة مبيعات عدد 2 .

3- موظفة تشييك عدد 2 .

على أن تتوفر في المتقدم/ة الشروط التالية:

1- العمر لا يزيد عن 30 عام.

2- القدرة على تحمل ضغط العمل .

3- من سكان مدينة غزة .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف أعلاه يرجى الحضور للمقابلات الشخصية داخل السنتر من الساعة 11 وحتى الساعة 3 مساءً.

- العنوان : مدينة غزة - الجلاء - مفترق عبد العال - بجوار سوبرماركت الوليد .

- لمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل مع الرقم 0599835082

- نتمنى التوفيق للجميع .