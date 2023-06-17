فرص عمل في سنتر لا لونا بمدينة غزة

إعلان صادر عن سنتر لا لونا - غزة وهو معرض متخصص بتأجير وبيع فساتين السهرة وبدلات الخطوبة والزفاف يعلن فيه عن عدد من فرص العمل بالسنتر.
الوظائف المطلوبة
1- موظف مبيعات عدد 1 .
2- موظفة مبيعات عدد 2 .
3- موظفة تشييك عدد 2 .
على أن تتوفر في المتقدم/ة الشروط التالية:
1- العمر لا يزيد عن 30 عام.
2- القدرة على تحمل ضغط العمل .
3- من سكان مدينة غزة .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف أعلاه يرجى الحضور للمقابلات الشخصية داخل السنتر من الساعة 11 وحتى الساعة 3 مساءً.
- العنوان : مدينة غزة - الجلاء - مفترق عبد العال - بجوار سوبرماركت الوليد .
- لمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل مع الرقم 0599835082
- نتمنى التوفيق للجميع .