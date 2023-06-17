مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في روضة ومدرسة كلية غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة و مدرسة كلية غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى توظيف معلمين ومعلمات.
التخصصات المطلوبة
1- معلمة تعليم أساسي.
2- معلمة لغة عربية.
3- معلمة تربية رياضية وأنشطة.
4- معلمة قاعدة نورانية.
5- معلم/ة لغة إنجليزية وفرنسية.
6- معلم/ة علوم عامة.
7- معلم/ة رياضيات.
8- مرشد/ة تربوية.
9- معلم/ة تربية تكنولوجية.
المؤهلات والمواصفات المطلوبة:
- درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدريس.
- أن لا يزيد عمر المتقدم/ة عن 35 سنة.
- التحلّي بمهارات قيادية وإشراقية.
- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.
- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.
- إجادة برامج معالجة النصوص(Microsoft Office).
- ذات شخصية فاعلة.
- القدرة على إدارة الصف.
طريقة التسجيل
- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة وتنطبق عليه/ها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه تعبئة الطلب في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 24/06/2023.
- سيتم التواصل مع المرشحين للوظيفة لإجراء المقابلة.
- للتسجيل من خلال تعبئة طلب عبر رابط التسجيل التالي:
https://forms.gle/QiQ1fuS68q8Vx9Uo9
- العنوان: غزة - شارع الجلاء - مقابل محطة البربري للبترول
- تلفون:082835219 | جوال :0595552084
- جوال:0595552086 | جوال:0595552093
- جوال:0595552791