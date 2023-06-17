فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في روضة ومدرسة كلية غزة

حل امتحان الرياضيات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. أدبي وشرعي

موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2023

أفضل 7 فواكه تساعد في إنقاص الوزن

93 عامًا على أيقونات الثورة الفلسطينية في "الثلاثاء الحمراء"

محطات الوقود والغاز بالضفة ترفض قرار الهيئة العامة زيادة أعدادها

17 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

معضلة (إسرائيل) الوجودية

9 سنوات والمعاناة لا تزال تلاحق "متضرري عدوان 2014"

*صمود المقدسيين أمام سياسة الهدم*

مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في روضة ومدرسة كلية غزة

17 يونيو 2023 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة و مدرسة كلية غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى توظيف معلمين ومعلمات.

التخصصات المطلوبة

1- معلمة تعليم أساسي.

2- معلمة لغة عربية.

3- معلمة تربية رياضية وأنشطة.

4- معلمة قاعدة نورانية.

5- معلم/ة لغة إنجليزية وفرنسية.

6- معلم/ة علوم عامة.

7- معلم/ة رياضيات.

8- مرشد/ة تربوية.

9- معلم/ة تربية تكنولوجية.

المؤهلات والمواصفات المطلوبة:

- درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدريس.

- أن لا يزيد عمر المتقدم/ة عن 35 سنة.

- التحلّي بمهارات قيادية وإشراقية.

- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

- إجادة برامج معالجة النصوص(Microsoft Office).

- ذات شخصية فاعلة.

- القدرة على إدارة الصف.

طريقة التسجيل

- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة وتنطبق عليه/ها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه تعبئة الطلب في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 24/06/2023.

-  سيتم التواصل مع المرشحين للوظيفة لإجراء المقابلة.

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب عبر رابط التسجيل التالي:

https://forms.gle/QiQ1fuS68q8Vx9Uo9

- العنوان: غزة - شارع الجلاء - مقابل محطة البربري للبترول

- تلفون:082835219 | جوال :0595552084

- جوال:0595552086 | جوال:0595552093

- جوال:0595552791

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة