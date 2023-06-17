مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في روضة ومدرسة كلية غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة و مدرسة كلية غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى توظيف معلمين ومعلمات.

التخصصات المطلوبة

1- معلمة تعليم أساسي.

2- معلمة لغة عربية.

3- معلمة تربية رياضية وأنشطة.

4- معلمة قاعدة نورانية.

5- معلم/ة لغة إنجليزية وفرنسية.

6- معلم/ة علوم عامة.

7- معلم/ة رياضيات.

8- مرشد/ة تربوية.

9- معلم/ة تربية تكنولوجية.

المؤهلات والمواصفات المطلوبة:

- درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدريس.

- أن لا يزيد عمر المتقدم/ة عن 35 سنة.

- التحلّي بمهارات قيادية وإشراقية.

- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

- إجادة برامج معالجة النصوص(Microsoft Office).

- ذات شخصية فاعلة.

- القدرة على إدارة الصف.

طريقة التسجيل

- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة وتنطبق عليه/ها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه تعبئة الطلب في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 24/06/2023.

- سيتم التواصل مع المرشحين للوظيفة لإجراء المقابلة.

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب عبر رابط التسجيل التالي:

https://forms.gle/QiQ1fuS68q8Vx9Uo9

- العنوان: غزة - شارع الجلاء - مقابل محطة البربري للبترول

- تلفون:082835219 | جوال :0595552084

- جوال:0595552086 | جوال:0595552093

- جوال:0595552791