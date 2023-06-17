توقعت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي 2023، بعد منتصف شهر يوليو/ تموز 2023.

وقال قيس نبهان مدير عام الامتحانات في الوزارة في تصريحات إذاعية، اليوم السبت الموافق 17/6/2023، إن "موعد إعلان النتائج سابق لأوانه، ولكن تنتهي الامتحانات يوم 26 حزيران وبعدها ندخل في عطلة عيد الأضحى المبارك لـ4 أيام وسيتم بعدها استكمال عملية التصحيح والفرز وإدخال العلامات، وعلى ذلك مع منتصف شهر تموز تكون الأمور جاهزة".

وحول العودة لنظام الفصلين، "أكد أن قرار التغيير كان استحقاق لجائحة كورونا وانتهت ليس في فلسطين فقط ولكن في العالم أجمع وعليه كان يجب العودة للنظام الطبيعي في المدارس".

وأشار نبهان "إلى أن امتحانات الثانوية العامة كانت دائماً تواجه أزمات في المحافظات الشمالية وخاصةً بوجود الاحتلال الإسرائيلي ولكن هذا العام لم نواجه أي مشاكل في هذا السياق".

كم باقي على نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2023؟

يتبقى على إعلان نتائج الثانوية العامة حسب ما رجحت مدير عام الامتحانات في الوزارة، قرابة شهر كامل من الآن.

متى بدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 توجيهي؟

بدأت أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 توجيهي لهذا العام، يوم الأربعاء الموافق 7/6/2023م، وكان أول الامتحان في مادة اللغة العربية ورقة أولى للفرع الأدبي واللغة العربية لباقي الفروع.

متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 توجيهي؟

تنتهي آخر أيام امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2023 لهذا العام، يوم الاثنين الموافق 26/6/2023، وتختم الامتحانات بمادة تكنولوجيا المعلومات.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" الدورة الثانية ومتى تنتهي؟

تبدأ أول امتحانات الثانوية العامة توجيهي الدورة الثانية لعام 2023، يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، وتكون أول الامتحانات في مادة اللغة الإنجليزية ورقة أولى للفرع الأدبي واللغة الإنجليزية لباقي الفروع.

وتنتهي امتحانات الدورة الثانية لمرحلة التوجيهي في نفس العام، يوم الاثنين الموافق 21/8/2023، وتختتم أيضا بمادة تكنولوجيا المعلومات.

وتعتبر مرحلة الثانوية العامة "توجيهي" من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب الفلسطيني خلال مراحله التعليمية، وتعد محطة فاصلة بين الدراسية المدرسية والدراسية الجامعية.

إذ يعد النجاح والتفوق فيها عاملاً مهماً في بداية اختيار الطالب التخصص الجامعي الذي يرغب فيه، مما يسهل عليه التفوق والنجاح أيضا خلال دراسته الجامعية.

المصدر / وكالات