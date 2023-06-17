الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة، وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي إلى صاف بوجه عام، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين