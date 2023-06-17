ريال مدريد يستهدف التعاقد مع اللاعب "الصاروخ"

يبدو أن ريال مدريد، ينوي إبرام صفقة كبرى أخرى هذا الصيف، بعدما أتم التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم بوروسيا دورتموند.

وقال صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة، إن ريال مدريد، ينوي شراء اللاعب كريم أديمي، مهاجم بوروسيا دورتموند، في صفقة تقدر ب80 مليون يورو، مؤكدة أنه تم تواصل بالفعل بين الطرفين بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أديمي، صاحب ال20 عاما، والملقب ب"الصاروخ" قد دخل "قائمة رغبات ريال مدريد".

وأكدت "بيلد" أن الفريق الملكي يبحث عن المزيد من السرعة في خط هجومه، وأن نجم دورتموند لديه المؤهلات التي تجعله ينضم للميرينجي بعدما سجل أديمي رقما قياسيا في السرعة بالدوري الألماني خلال مواجهة فرايبورج في 4 فبراير/شباط الماضي، بعدما بلغت سرعته 36.7 كيلومترا في الساعة.

ويدخل نادي ريال مدريد الإسباني موسم الانتقالات الصيفية الجارية وهو في حالة تطلع كبيرة حيث يستعد الملكي لإجراء موسم انتقالات ناري بعد الخروج من الموسم المنقضي بلقب وحيد وهو كأس ملك إسبانيا.

المصدر / وكالات