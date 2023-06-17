المغرب والاحتلال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجال الصحي

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي خالد آيت طالب، ووزير الداخلية والصحة في حكومة الاحتلال "موشيه أربيل" الذي يقوم بزيارة للمغرب، الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ودولة الاحتلال، تهدم لتعزيز التعاون بينهما في المجال الصحي.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مقتضيات هذه المذكرة تشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الابتكار الطبي والتكنولوجي، ومكافحة الأمراض غير السارية، وتنسيق التعاون بشأن الاستجابة للأوبئة والتأهب لها ومحاربتها، فضلا عن العمل بشكل مشترك لتعزيز جهود التخطيط الاستراتيجي للأنظمة الصحية مع التركيز على البنية التحتية للمستشفيات والقدرات التشغيلية.

وأجرى الوزيران مباحثات لتعزيز سبل العلاقات بين البلدين في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، وتنسيق جهود التعاون في تدبير قضايا الصحة.

يذكر أنّ المغرب أعاد أواخر عام 2020 تطبيع علاقاته مع الاحتلال، في صفقة قادها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال آخر أيام ولايته، وشملت الإعلان عن اعتراف أمريكا، في المقابل، بسيادة المغرب على الصحراء.

المصدر / وكالات