الطيبة: تظاهرة احتجاجية للدفاع عن الأرض والمسكن وضد سياسة التضييق

دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة بالداخل المحتل المواطنين في المدينة والمنطقة إلى المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية المقرر لها اليوم السبت ضد سياسة التضييق على أصحاب الأراضي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقرر أصحاب الأراضي المتضررين غربي شارع 6 بالطيبة وبالتعاون مع اللجنة الشعبية بالمدينة تنظيم تظاهرة السبت الساعة الرابعة والنصف عصرا بجانب محطة الوقود "دور" وخيمة الاعتصام (مفرق الجلمة، الشارع الرئيسي 444).

وقالت اللجنة الشعبية في بيان لها إن "الهجمة والضرر ليسا فقط على أصحاب الأراضي في الطيبة والمنطقة، إنما على مستقبل أبنائنا جميعا".

وأضافت أن "النضال الذي انطلق منذ شهرين لا يزال مستمرا بل وسيتصاعد، وإن الخطوات القادمة ستكون أكثر حدة، لذلك نهيب بأهلنا بالداخل المحتل أن يشاركوا بالنضال إلى جانبنا لأن مصيرنا واحد".

وتأتي هذه التظاهرة الاحتجاجية بعد سلسلة خطوات احتجاجية نظمتها اللجنة الشعبية في الطيبة مع أصحاب الأراضي المتضررين، كانت آخرها تظاهرة احتجاجية في قلنسوة على مفرق شارع 57.

المصدر / فلسطين أون لاين