خدمات الشاطئ يمنح كتاب الإستغناء لأحد لاعبيه

غزة / مؤمن الكحلوت:

منح مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ اللاعب محمد ماضي كتاب الإستغناء بناء على رغبة اللاعب بالرحيل عن الفريق.

كما وافق المجلس على إعارة لاعبه محمد أبو حصيرة لصالح نادي اليرموك أحد أندية دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة الشمال"، وكذلك اللاعب خميس اللبان لأحد أندية غزة، وكلاهما لمدة موسم واحد.

وجاءت موافقة الإدارة على إعارة أبو حصيرة واللبان، ضمن رؤية الجهاز الفني لحصول اللاعب على فرصة للمشاركة في المباريات والاحتكاك أكثر، في ظل صعوبة مشاركته مع البحرية في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.



وبدأ فريق خدمات الشاطئ مرحلة الإعداد على ملعب الشهد خالد أبو سلمية جنوب مدينة غزة منذ بداية الأسبوع الماضي، تحت قيادة مدربه عماد هاشم، حيث سيبدأ الفريق خوض مباريات تجريبية نهاية الأسبوع الحالي.



وكان نادي الشاطئ قد تعاقد مع "7" لاعبين لتعزيز صفوفه، عقب عودته للدرجة الممتازة، وهم ( أحمد عفانة، وفادي العراوي، وأسامة عيد، وخميس حمودة، وسامح عويضة، وهشام إسليم، ومحمد أبو ريالة، ومصعب أبو ظاهر).



ويتطلع الشاطئ للظهور بشكل قوي الموسم القادم، واستعادة هيبة البحرية في المسابقات المحلية، بعدما تواجد في المراكز المتأخرة على مدار المواسم الماضية، وهبوطه للدرجة الأولى في الموسم قبل الماضي.