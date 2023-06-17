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قاسم: يبارك لفضائية الأقصى فوزها بمهرجان اتحاد الإذاعات بتونس

17 يونيو 2023 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
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حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

بارك الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، لقناة الأقصى الفضائية فوزها المستحق بالمركز الأول عن فئة الأخبار في مهرجان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية في دولة تونس.

وقال قاسم في تصريح صحفي مساء الجمعة: "إن هذا الإنجاز لفضائية الأقصى يضاف إلى عملها المتواصل في تمثيل الموقف الوطني الذي يستحقه شعبنا، ويؤكد أن العاملين في فضائية الأقصى وبرغم العمل في الظروف الصعبة وحالة الاستهداف المتكرر للفضائية، إلا أنهم استطاعوا انتزاع مراكز متقدمة في المحافل المختلفة".

وشدد على أن هذا الفوز لفضائية الأقصى يؤكد قدرة الإعلام الوطني الفلسطيني على حمل رواية شعبنا الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله وكشف جرائم الاحتلال الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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