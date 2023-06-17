كهرباء غزة: تعلن عن تطور مهم بشأن مد خطوط الغاز لمحطة التوليد

أعلن المهندس وليد سعد صايل رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود غزة، بهدف توصيله إلى محطة توليد الكهرباء من أجل تشغيلها بالغاز، مما يساهم في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتخفيف من معاناة المواطنين.

وقال صايل في تصريح صحفي:" هذا التطور الهام مؤشر لانطلاق العمل في تجهيز خطوط الغاز لتزويد المحطة وتشغيلها بالغاز خلال 24 شهراً في ظل تضافر كل الجهود وتعاون جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع الذي سيوفر 60% من تكلفة الوقود".

وبين صايل أن هذا المشروع يشكل رافعة قوية لتطوير قطاع الكهرباء، وتمكين القطاعات الاقتصادية في غزة من التطور الصناعي، والاعتماد على الغاز كوقود أساسي كحل جذري لتشغيل محطة التوليد، دون توقف من أجل توصيل الكهرباء بشكل مستمر، لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

واشار الى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتغطية تكاليف مد خط الغاز داخل غزه وتوصيله للمحطة

وثمن صايل الجهود التي بذلها السفير القطري محمد العمادي من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة، لإخراج هذا المشروع الاستراتيجي إلى حيز الوجود، ليشكل رافعة قوية لتطوير قطاع الكهرباء، وتمكين القطاعات الاقتصادية في غزة من التطور الصناعي، والاعتماد على الغاز كوقود أساسي كحل جذري لتشغيل محطة التوليد، دون توقف من أجل توصيل الكهرباء بشكل مستمر، لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين