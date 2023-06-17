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مستوطنون يشعلون النيران في أراض بقرية حوسان

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مستوطنون يشعلون النيران في أراض بقرية حوسان

17 يونيو 2023 . الساعة 00:25 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

شعل مستوطنون، مساء الجمعة، النيران في أراض بقرية حوسان غرب مدينة بيت لحم.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة:" إن مستوطنين أشعلوا النيران في أراضي منطقة قديس الواقعة وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون، إضافة إلى إصابة شابين بالاختناق أثناء محاولتهم إخماد الحريق نقلا إلى المستشفى.

وأضاف حمامرة أن المستوطنين حاولوا منع المواطنين مع إخماد الحريق، بالاعتداء عليهم.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات الوحشية التي يرتكبها المستوطنون بحق السكان، من إغلاق تعسفي للطرق إلى ترويع العمال والمزارعين وطلبة المدارس، وإحراق المحاصيل الزراعية والممتلكات وتسميم مصادر الشرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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