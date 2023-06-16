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السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

16 يونيو 2023 . الساعة 23:38 بتوقيت القدس
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دعت المحكمة العليا في السعودية، يوم الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل الموافق 18 يونيو.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عن المحكمة العليا السعودية.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان: "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1/ 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م".

 وأضافت “نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وختم البيان: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

المصدر / مواقع إلكترونية
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#السعودية #الحج #هلال شهر ذي الحجة

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