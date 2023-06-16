منظمة الصحة: استعدوا لمرض "أشد فتكا" من كوفيد-19

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه يجب على العالم أن يكون مستعدا للاستجابة لتفشي مرض " أكثر فتكا" من كوفيد-19.

وفي خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية لا تعني أن تهديد الصحة العالمي قد انتهى.

وقال في اجتماع صنع القرار السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة: "خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة لا يزال قائما".

وأضاف: "والتهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا لا يزال محتملا".

المصدر / فلسطين أون لاين