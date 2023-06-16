إصابات في قلقيلية والاحتلال ينصب حواجز في أريحا ويقمع وقفة في القدس

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة برصاص الاحتلال في قلقيلية، فيما نصب الاحتلال حواجز في مدينة أريحا، وقمع وقفة إسناد في مدينة القدس المحتلة.

وأصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة وأطلقوا تجاههم الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، قمعت قوات الاحتلال، وقفة إسناد مع عائلة صب لبن في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ضد تهجيرها قسريا من بيتها.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين والمتضامنين المشاركين في الوقفة أمام بيت عائلة صب لبن.

ويقع البيت في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورا، وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.

وحاول المستوطنون الاعتداء على المشاركين في الوقفة، ورددوا هتافات عنصرية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي أريحا، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزين عسكريين عند مدخلي المدينة الشمالي والجنوبي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عند المدخل الشمالي للمدينة بطريق "هيئة التدريب"، بالتزامن مع نصبها حاجزا عند المدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، حيث أوقفت المركبات ودققت في بطاقات راكبيها.

المصدر / فلسطين أون لاين