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نادي الأسير: الساعات القادمة حاسمة للمعتقلين الإداريين

16 يونيو 2023 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
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نادي الأسير: الساعات القادمة حاسمة للمعتقلين الإداريين

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنّ السّاعات القادمة التي تسبق الموعد المقرر لإضراب المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال (يوم الأحد المقبل 18 حزيران) ستكون حاسمة.

وقال النادي في بيان له: "إنّ مكونات الحركة الأسيرة ما تزال في حوار مكثف، وذلك قبيل موعد الإضراب، وذلك استنادًا إلى بعض الردود التي تلقوها من أجهزة الاحتلال يوم أمس".

وأكد النادي أنه وفي حال جرى أي تطور أو أي مستجد قبيل الإضراب، سيكون هناك إعلان صادر عن لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقال إداري #سجون الاحتلال الإسرائيلي #نادي الأسير الفلسطيني #المعتقلون الإداريون

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