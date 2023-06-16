ريال مدريد يريد استعادة المغربي أشرف حكيمي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وضع اسم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ضمن لائحة اللاعبين، التي سلمها لإدارة النادي، رغبة منه في تعزيز صفوف "الميرينغي" بهما خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.



وأوضحت الصحيفة نفسها، أن الدولي المغربي أعلن في 30 مايو/ أيار الماضي، أنه يريد مغادرة النادي الباريسي، ويسعد بالعودة إلى ريال مدريد حيث تلقى تكوينه داخل جميع فئاته العمرية وصولًا إلى الفريق الأول، غير أن منافسة لاعب شاب صاعد من مدرسة الفريق، مع لاعب من قيمة داني كارفاخال على مركز الظهير الأيمن لريال مدريد، كانت مستحيلة بالنسبة إلى حكيمي، ما دفعه إلى اختيار الرحيل إلى بوروسيا دورتموند معارًا لموسم واحد، ثم انتقل لإنتر ميلان في صفقة كلفت الفريق الإيطالي نحو 40 مليون يورو، قبل أن يقرر باريس سان جيرمان ضمه صيف 2021 في صفقة ناهزت 71 مليون يورو.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ريال مدريد تواجهه بعض العقبات من أجل استعادة لاعبه السابق، الذي ترعرع في أكاديمية الفريق؛ إذ ما يزال عقده ممتدًا مع باريس سان جيرمان إلى غاية يونيو/ حزيران 2026، فضلًا عن راتبه السنوي المرتفع الذي يبلغ 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، ما يحتم على ريال مدريد بذل جهود كبيرة لإقناع النادي الباريسي واللاعب المغربي بخفض قيمة الصفقة والراتب السنوي.



ويواصل حكيمي استعداداته رفقة منتخب بلاده لمواجهة جنوب أفريقيا، بعد غد السبت، على ملعب "سوكر سيتي"، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها على ملاعب الكوت ديفوار مطلع العام المقبل، ومن المنتظر أن يناقش مستقبله مع إدارة ناديه الأسبوع المقبل، فور انتهاء التزاماته مع المنتخب المغربي.

المصدر / فلسطين اونلاين