بوتين: لدينا أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده تملك أسلحة نووية أكثر من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين بالعالم، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين أن "روسيا تمتلك أسلحة نووية أكثر من دول الناتو"، دون تفاصيل أكثر.

وتابع أن "الغرب يطالبنا بتقليل تلك الأسلحة، إلا أن هذا لن يحدث".

وأكد أن "روسيا ملزمة بزيادة الإنفاق الدفاعي لضمان أمن البلاد".

المصدر / الأناضول