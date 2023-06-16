فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بوتين: لدينا أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو"

استنكار فلسطيني لاعتداء مستوطنين على كنيسة في حيفا

نجم مانشستر سيتي مطلوب في الدوري السعودي

العالم على موعد مع حدث نادر.. اصطفاف 5 كواكب بالسماء

"علقم": الرباط بالأقصى الصخرة التي تتحطم عليها مخططات التهويد

قرار رافينيا النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

طولكرم تؤبن الشهدين حمزة خريوش وسامر الشافعي

عنصران في نظامنا الغذائي وراء الإصابة بسرطان القولون

بدء فعاليات تأبين الشهيدين خريوش والشافعي في طولكرم

شهيدان وإصابة 7 مستوطنين في 159 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال أسبوع

بوتين: لدينا أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو"

16 يونيو 2023 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
...

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده تملك أسلحة نووية أكثر من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين بالعالم، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين أن "روسيا تمتلك أسلحة نووية أكثر من دول الناتو"، دون تفاصيل أكثر.

وتابع أن "الغرب يطالبنا بتقليل تلك الأسلحة، إلا أن هذا لن يحدث".

وأكد أن "روسيا ملزمة بزيادة الإنفاق الدفاعي لضمان أمن البلاد".

المصدر / الأناضول
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#بوتين #أسلحة نووية #سلاح نووي #دول الناتو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة