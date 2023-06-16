نجم مانشستر سيتي مطلوب في الدوري السعودي

كشفت تقارير إنجليزية، عن رغبة الدولي الإنجليزي، ومدافع مانشستر سيتي، كايل ووكر، في الرحيل عن صفوف "الستيزينز"، في الميركاتو الصيفي المقبل، والرحيل لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



وأكدت شبكة "Talk Sport" البريطانية، أن ووكر مطلوب من عدة أندية إنجليزية وسعودية؛ إذ أبدى ناديه القديم شيفيلد يونايتد الإنجليزي رغبته باستعادة اللاعب، مع وجود اهتمام من نادٍ في الدوري السعودي، لم يكشف المصدر عن اسمه.



وقالت الشبكة البريطانية، إن مدافع السيتي تبقى في عقده عام واحد، وبدأ يفكر في مستقبله بعدما رأى أن دوره تراجع قليلًا مع المدرب بيب غوارديولا في الموسم المنقضي مؤخرًا والذي حقق فيه الفريق الثلاثية.



وسبق لووكر اللعب في نادي توتنهام قبل أن تقوم إدارة السيتي بضمه عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني. ولم يفز بأي لقب مع النادي اللندني، قبل أن يعوض ذلك بفوزه بـ14 لقبًا مع السيتي، أبرزها لقبالدوري الإنجليزي 5 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا 2022-23.

المصدر / فلسطين اونلاين