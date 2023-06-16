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طولكرم تؤبن الشهدين حمزة خريوش وسامر الشافعي

16 يونيو 2023 . الساعة 19:41 بتوقيت القدس
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افتتاح النصب التذكاري للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي

شاركت جماهير غفيرة في حفل تأبين الشهداء حمزة خريوش وسامر الشافعي، بحضورٍ عددٍ من مقاومي كتائب القسام في طولكرم بالضفة الغربية. 

و بدأ الحفل بتوجيه التحية إلى أمّهاتِ الشهداءِ الفلسطينيين، اللواتي قدّمن أبناءهن فداءً للهِ ودفاعًا عن وطنِهم فلسطين. 

وأشادَ المتحدثون بمسيرةِ الشهيدين وسيرتهما العطرة، مؤكدين على السير على نهجِ المقاومةِ في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي. 

وشدّدوا أنّ طريق البندقية والسلاح هو الطريق الوحيد لتحرير الأوطان وتطهيرها من دنس الاحتلال. 

ورفعت الأمّهات خلال حفل التأبين صورَ أبنائهن الشهداء وسلاحَ المقاومةِ، وسط احتفاءٍ من الحضور وإشادةٍ بصبرهنّ وصمودهنّ الأسطوري.

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و كانت أجهزة أمن السلطة،  قد انتشرت في مخيم طولكرم بمحيط حفل تأبين الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش، لإزالة صور الشهداء بحجة وجود شعار حركة حماس عليها، قبيل بدء التأبين.

واستشهد سامر الشافعي وحمزة خريوش بعد أن خاضا اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم في السادس من مايو/أيار الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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