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بدء فعاليات تأبين الشهيدين خريوش والشافعي في طولكرم

16 يونيو 2023 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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بدأت، مساء اليوم الجمعة، فعاليات تأبين الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في مخيم "نور شمس" في طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وأفاد مصادر محلية بانتشار أجهزة أمن السلطة، في محيط المخيم قبيل بدء تأبين الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش.

وكان أهالي الشهداء في مخيم طولكرم قد وجهوا دعوة للمشاركة في حفل تأبين ورفع النصب التذكاري للشهدين الشافعي وخريوش.

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وشدد الأهالي، على "أهمية المشاركة في تأبين الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة والزكية أرض فلسطين، وقاوموا المحتل ودافعوا عن شرف الأمة".

وفي 6 من مايو/ أيار الماضي، استشهد الشابان سامر الشافعي وحمزة خريوش، بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباك وقع بمخيم نور شمس في طولكرم، حيث أصيب الشهيد الشافعي بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش، في الصدر والبطن والقدم اليسرى، قبل أن يعلن عن استشهادهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طولكرم #سامر الشافعي #تأبين الشهداء #حمزة خريوش

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