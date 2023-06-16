شهيدان وإصابة 7 مستوطنين في 159 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال أسبوع

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين، بينما استشهد فلسطينيان.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 09-06-2023 حتى 15-06-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 159 عملاً مقاوماً، بينها 23 عملية إطلاق نار ومحاولة طعن.

وأحرق الشباب الثائر منشأتين عسكريتين للاحتلال، إلى جانب تحطيم 7 مركبات ومعدات عسكرية إسرائيلية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 6 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 22 منطقة بالضفة الغربية.

كذلك فجر مقاومون 6 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 49 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها 40 عملية إلقاء حجارة، كما خرجت 3 مظاهرات ضد الاحتلال.

واستشهد أمس الخميس، الشاب خليل يحيى الأنيس (20 عامًا) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في رأسه، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس.

والشهيد الثاني خلال الأسبوع هو الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عامًا) الذي ارتقى الثلاثاء الماضي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين