حماس تعزي جمهورية نيجيريا بضحايا حادث القارب

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، في ضحايا غرق القارب في نهر النيجر شمال وسط نيجيريا، والذي أسفر عن وقوع أكثر من مائة ضحية والعديد من المفقودين.

وعبّرت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، عن تضامنها وتعاطفها الكامل مع الشعب النيجيري الشقيق وعائلات الضحايا والمفقودين.

وقالت: "نسأل الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمكّنهم من تجاوز آثار هذا الحادث الأليم، وأن يحفظ نيجيريا وشعبها من كل مكروه وسوء.

المصدر / فلسطين أون لاين