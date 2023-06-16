أبو شماس: سيف القدس مازال مشرعاً وتقسيم الأقصى لن يتحقق

أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سليمان أبو شماس أن الاحتلال الإسرائيلي يحلم بالوصول للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وهذا الحلم لن يتحقق.

وقال أبو شماس خلال وقفة جماهيرية حاشدة نظّمتها حركة "حماس"، بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم، في دير البلح وسط قطاع غزة؛ نصرة للقدس ودعمًا للمقاومة بالضفة: "إن سيف القدس ما زال مشرعًا، ولن يغمد ما دام الخطر الصهيوني يحدق بالمسجد الأقصى".

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وتابع "نبرق بالتحية للمرابطين بالمسجد الأقصى، وهو خط الدفاع الأول عن قبلة المسلمين الأولى، كما نبرق بالتحية لمقاومي الضفة الغربية، والذين فشل العدو الصهيوني في تعقبهم وإخماد جذوتهم".

وشدد أبو شماي على أن التنسيق الأمني "عيب على السلطة ومتنفذيها، وعليها أن تقف خلف المقاومين بالضفة".

ووجه التحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، داعيا إلى ضرورة مساندة الأسرى الإداريين في إضرابهم عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين