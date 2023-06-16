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إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة المحتلة

16 يونيو 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

 وأكدت مصادر محلية أن عدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في  قرية بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوبا.

وفي الخليل، أصيب شاب ومصور صحفي بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وذكرت المصادر، أن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص الحي في الفخذ، بينهما الزميل الصحفي إيهاب العلامي، وتم نقلهما الى المستشفى.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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