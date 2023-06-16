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بركة: تواصل عمليات التصدي للاحتلال بالضفة يؤكّد تصاعد المقاومة

16 يونيو 2023 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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قال عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة، إن "تصدي المقاومين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كل عمليات الاقتحام التي تنفذها في مناطق ومدن ومخيمات الضفة الغربية، يؤكد أن المقاومة ما زالت متصاعدة، رغم ما ينفذه الاحتلال من جرائم دامية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك سياسة هدم منازل عوائل الشهداء، بوصفها من ضمن العقوبات الجماعية التي ينفذها الاحتلال على مدار الساعة، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وأكد بركة في تصريحات صحفية، أن "استمرار عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي في إطار حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وردًا على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، وهي تكتسب مشروعيتها من كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وتلقى كل دعم وإسناد من حواضن المقاومة المتمثلة بأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن "ما يواجهه شعبنا الفلسطيني من عدوان متواصل وجرائم دامية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر على الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل امتدت الى القدس المحتلة والداخل المحتل، لاسيما صحراء النقب، بذريعة البناء دون ترخيص، الأمر الذي استدعى صدور الإدانات الحقوقية الدولية، وتؤكد جميعها أن هذا الاحتلال هو مجرم حرب، يتطلب ملاحقة قادته في المحاكم الدولية".

وطالب القيادي بحماس، "أبناء أمتنا العربية والاسلامية وأحرار ألعالم بالوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة، وإدانة العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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