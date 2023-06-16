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حشود تؤدي صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

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حشود تؤدي صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

16 يونيو 2023 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المصلين اليوم الجمعة، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم

وأمّ آلاف المصلين من مدينة القدس ومدن وبلدات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باحات المسجد منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم.

وشهدت باحات الأقصى اعتكاف المئات من المصلين في المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.

وانطلقت دعوات لتكثيف الرباط والنفير والتواجد في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في حملة “الفجر العظيم”، للتصدي لمساعي الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأوضحت الدعوات أن إحياء الفجر العظيم يأتي تزامناً مع المخاطر التي يتعرض لها المسجد، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

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#الأقصى #القدس #الفجر العظيم

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