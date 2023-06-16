لماذا يسخن هاتفك المحمول في الطقس الحار؟ وكيف تتجنب ذلك؟

على عكس البشر، لا يمكن للهواتف أن تتعرق، وهو أمر جيد لمن يمسكونها ولكنه ليس رائعًا لأجهزة هواتفنا المحمولة.

فلماذا تضطرب أجهزتنا الإلكترونية في الحرارة وماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟

ترتفع الحرارة ، ويتباطأ المعالج

هذا يشبه إلى حد كبير كيف نبذل جهودا إضافية للعمل بنفس السرعة في الحرارة الشديدة، حيث يمكن أن يحصل ذات الشيء لمعالج الهاتف، الشريحة الداخلية المسؤولة عن وظائفه الرئيسية.

وتقول الدكتورة روز وايت ميلينجتون ، كبيرة المحاضرين في قسم الهندسة الإلكترونية والكهربائية بجامعة ليدز بيكيت: "الأشياء الداخلية التي تجعل كل شيء يعمل بالفعل، للأسف، تولد هي نفسها الحرارة بالطريقة التي تعمل بها".

"ومع ازدياد سخونة الجهاز ، يحاول المعالج إيقاف سخونة نفسه وينتهي الأمر بإبطاء كل شيء نتيجة لذلك".

من 100٪ إلى بطارية فارغة

وتقول الدكتورة روز إن الإلكترونيات مصممة بشكل عام للعمل حتى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت).

وأضافت "تخزن البطاريات الطاقة وهي مصممة للعمل في درجات حرارة معينة. وكلما زادت سخونتها، زادت صعوبة عملها وزادت الطاقة التي تستخدمها".

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مما يعني أن عمر البطارية ينفد بسرعة أكبر ، لا سيما أنه يصعب تبريدها.

وتقول الدكتورة روز إننا غالبًا ما نرفع درجة سطوع الشاشة عندما نكون بالخارج تحت أشعة الشمس ، مما قد يكون له تأثير أيضًا.

وأوضحت أن "الجهاز يستخدم الطاقة أيضًا لمراقبة حالته، ويتعين عليه بشكل أساسي القيام بالمزيد من العمل".

احتراق الشاشة

إذا لاحظت تغيرًا طفيفًا في شاشتك، فقد يكون للحرارة تأثير.

وتقول الدكتورة روز: "إذا كان الهاتف قديمًا، وإذا كان به عيب طفيف، فإن الحرارة ستضخمه".

وتضيف أن واقيات الشاشة يمكنها غالبًا الاحتفاظ بمزيد من الحرارة بالداخل، وهو أمر غير جيد في الظروف الحارة.

ما يمكنك فعله للحفاظ على هاتفك باردًا

لا تلصقه بالشاحن

وتوضح الدكتورة روز: "إذا كان الجو حارًا حقًا، فإنك تولد حرارة عند شحن بطاريتك. وعندما يكون جهازك قيد الشحن، ينتهي به الأمر إلى أن يصبح أكثر سخونة".

اختر أين تضعه بذكاء

تنصح الدكتورة روز بـ"إبعاده عن أشعة الشمس المباشرة. لا تتركه في سيارتك، ابقه في الظل قدر الإمكان. ضعه أمام مروحة إذا استطعت".

اجعله خفيفا

هذا ينطبق على كل من الجزء الداخلي والخارجي للهاتف. أخرجه من غلافه وأوقف تشغيل جميع الوظائف التي لا تحتاج إليها.

"إذا كنت لا تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وإذا كنت لا تستخدم أشياء أخرى، فأوقف تشغيلها. لأنه كلما قل استخدامك للأشياء، كلما قلت الطاقة التي ستستخدمها، وبذلك تقل الحرارة التي ستولدها ،" تقول روز.

ابق الهاتف على وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة

كلما قلت الطاقة التي يستخدمها هاتفك، كان أفضل حالًا.

"في بعض الأحيان، ببساطة، إذا كان هاتفك يعاني بالفعل، قم بإيقاف تشغيله لبضع دقائق ، فقط اتركه يبرد ، ثم أعد تشغيله مرة أخرى".

لكن لا تستخدم البراد أو الفريزر.

"لا تضعه في كيس من الثلج، لأن ذلك لن يساعد".

يمكن أن تكون التغيرات السريعة في درجات الحرارة أمرًا سيئًا حقًا للهواتف، ويمكن أن يؤدي الجليد إلى احتباس الماء فيه.

وتقول الدكتور روز إن الهواتف بها آليات تسخين زائد مضمنة فيها لمنعها من "تدمير نفسها ، وهو ما يمكن أن يحدث في درجات الحرارة السيئة حقًا".