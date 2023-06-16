فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غوغل تطلق ميزة تحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

وفد وكالة الطاقة الذرية يتعرض لإطلاق نار في أوكرانيا

بسبب ثغرة أمنية.. هجوم إلكتروني عالمي يستهدف وكالات فيدرالية أمريكية

سنغافورة تستعين بـ "الشرطي الروبوت" في الشوارع

غزة الرياضي يتعاقد مع مهاجم جديد

زلزال قوته 7.2 درجة يهز منطقة قرب تونجا

العواودة: إجراءات الاحتلال بحق الأسرى إشعال لفتيل انتفاضة عارمة

%92 من المبرمجين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم

كيف يؤثر نوع الطعام والجو النفسي على تركيز طلاب الثانوية؟

"أمراض الصيف".. تعرف على أبرزها وطرق الوقاية والعلاج

نهاية مأساوية... نجا من الحادث الأول ومات بالثاني بعد دقائق

16 يونيو 2023 . الساعة 04:13 بتوقيت القدس
...
نهاية مأساوية... نجا من الحادث الأول ومات بالثاني بعد دقائق

في حادثة مأساوية توفي مقيم سوري بدولة الكويت بحادث انقلاب سيارة أثناء إسعافه إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث دهس.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تتلخص الواقعة في أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات بتعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية؛ حيث قام الداهس، على الفور بإسعافه بمركبته متوجها إلى المستشفى.

وفي الطريق إلى المستشفى تعرضا لحادث تصادم مع مركبة أخرى في منطقة الصالحية، تَسبب في انقلاب سيارتهما، ما أدى إلى وفاة المقيم السوري وإصابة المسعف وسائق المركبة الأخرى.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، سُجلت قضية بالواقعة، وجرى رفع الجثة والمركبتين للتحقيق.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الكويت #حادث سير #سوريا #حادث مأساوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة