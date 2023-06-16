غوغل تطلق ميزة تحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "غوغل" (Google) عن أداة جديدة لتحرير الصور أطلقت عليها اسم "إماجين إيدتير" (Imagen Editor)، تتيح للمستخدمين إجراء تعديلات معينة على الصور استنادا إلى الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم.

وقد صممت الشركة أداتها الجديدة لتجعلها سهلة الاستخدام، فكل ما على المستخدم فعله هو رفع الصورة المراد تعديلها، واختيار المنطقة التي يود التعديل عليها داخل الصورة، ثم كتابة التعديلات التي يود إجراءها، لتنفذها الأداة فورا داخل المنطقة المحددة دون التأثير على باقي الصورة.

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وتستطيع الأداة تنفيذ العديد من المهام الأخرى مثل مسح العناصر غير المرغوب فيها في الخلفية، وتغيير لون السماء في الصورة، وإضافة عناصر بدقة تتماشى مع طابع الصورة دون إفساده، وغيرها من المهام المفيدة التي تستغرق حاليا وقتا طويلا وخطوات عديدة لإتمامها بالطرق التقليدية، فضلا عن خبرة واسعة ببرامج تعديل الصور.

وتعتمد أداة "إماجين إيدتير" في عملها على الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والعناصر الموجودة بها، وكذلك في فهم الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم.

وستمكن الأداة المستخدمين العاديين الذين لا يملكون أي خبرة في التعامل مع برامج تحرير الصور المتقدمة، من إجراء تعديلات معقدة في ثوان معدودة.

يذكر أن غوغل أعلنت مؤخرا عن تغييرات جديدة في الواجهة البرمجية الخاصة بتطبيق "ميت" (Meet)، التي تدعم التطبيق بميزة جديدة للحماية بعنوان "أون- ذي-غو" (On-the-Go)، تهدف لتعزيز معايير الحماية في محادثات المستخدمين عبر التطبيق أثناء التنقل، بالإضافة إلى إطلاقها عدة ميزات من بينها مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "دويت إيه آي" (Duet AI) في خدمات "غوغل وورك سبيس" (Work space).

وأضافت الشركة أيضا ميزة باسم ممارسة القراءة على تطبيقها "غوغل بلاي بوك" تم تصميمها لمساعدة الأطفال حتى عمر 8 سنوات على تحسين مهاراتهم في المفردات والفهم.

وأيضا أطلقت نسخة تجريبية من خدمة البحث "إس جي إي"، وهي اختصار "سيرش جنريتيف إكسبيرينس" (Search Genrative Experince)، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم نتائج البحث مباشرة إلى المستخدم.

كما أطلقت غوغل النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد لأجهزة التلفاز (Android TV 14)، والتي توفر من خلالها العديد من المزايا الجديدة، ومنها إمكانية عمل مكالمات فيديو عبر أجهزة التلفاز الذكية.

كما أطلقت 5 ميزات تعمل على تعزيز أمان البيانات المخزنة في خاصية "مدير كلمات المرور" (Manager Password) في متصفح الويب "كروم" (Chrome)، إلى جانب أنها أعلنت أن تطبيق "شات" (Chat) للدردشة، المعروف سابقا باسم "هانغ أوتس" (Hangouts)، سيحصل على تحديث للذكاء الاصطناعي على النسخة التي تعمل على الويب.