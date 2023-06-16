فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سنغافورة تستعين بـ "الشرطي الروبوت" في الشوارع

غزة الرياضي يتعاقد مع مهاجم جديد

زلزال قوته 7.2 درجة يهز منطقة قرب تونجا

العواودة: إجراءات الاحتلال بحق الأسرى إشعال لفتيل انتفاضة عارمة

%92 من المبرمجين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم

كيف يؤثر نوع الطعام والجو النفسي على تركيز طلاب الثانوية؟

"أمراض الصيف".. تعرف على أبرزها وطرق الوقاية والعلاج

23 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الكشف عن ملابسات مقتل فلسطينية وسرقة أموالها وذهبها في نابلس

العراق وقطر يوقعان "إعلان نوايا" مشتركا ومذكرات تفاهم

غزة الرياضي يتعاقد مع مهاجم جديد

16 يونيو 2023 . الساعة 01:14 بتوقيت القدس
...
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي غزة الرياضي عن ضم اللاعب يوسف داوود، لتعزيز صفوف الفريق في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وانتظم داوود في تدريبات العميد، حيث يُجيد اللعب في خط الهجوم، وحصل على بطولة الدوري الممتاز مع فريق خدمات رفح الموسم الماضي، وسبق له اللعب لعدة فرق أبرزها الصداقة وشباب جباليا واتحاد الشجاعية وأهلي وخدمات النصيرات، كما سبق له ارتداء قميص العميد قبل عدة سنوات.

ويسعى غزة الرياضي للتعاقد مع المزيد من اللاعبين لترتيب أوراقه قبل بداية الموسم الجديد، حيث يتطلع للتعاقد مع مدافع بدلاً من فادي العراوي.

وكان نادي غزة الرياضي قد اتفق على استمرار الرباعي محمد تمراز وبهاء الدين أحمد وعبد الله إسماعيل وتامر أبو فارس مع الفريق في الموسم المقبل، بناء على توصية الكابتن نعيم السويركي المدير الفني للفريق، بينما تعاقد مع صانع الألعاب محمد الغول بعد انتهاء ارتباطه بنادي الأمل الذي لعب معه في الموسم الماضي، ولاعب خط الوسط حربي السويركي، بالإضافة للثلاثي فادي عساف ومحمد فروانة وعبدالله أبو غزة.

 ويواصل غزة الرياضي مساعيه لتعزيز صفوف الفريق بمزيد من اللاعبين خاصة في مركز حراسة المرمى، حيث توصل لاتفاق مبدئي مع الحارس محمود الطيبي، علماً أنه استعاد مهاجمه الهداف حمزة موسى.

ورحل عن صفوف غزة الرياضي عدد من اللاعبين أبرزهم (طارق الهور، وفادي العراوي، وأحمد البرهم، وأحمد ظهير، وربحي شتيوي).

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة الرياضي #يوسف داوود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة