غزة الرياضي يتعاقد مع مهاجم جديد

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي غزة الرياضي عن ضم اللاعب يوسف داوود، لتعزيز صفوف الفريق في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وانتظم داوود في تدريبات العميد، حيث يُجيد اللعب في خط الهجوم، وحصل على بطولة الدوري الممتاز مع فريق خدمات رفح الموسم الماضي، وسبق له اللعب لعدة فرق أبرزها الصداقة وشباب جباليا واتحاد الشجاعية وأهلي وخدمات النصيرات، كما سبق له ارتداء قميص العميد قبل عدة سنوات.

ويسعى غزة الرياضي للتعاقد مع المزيد من اللاعبين لترتيب أوراقه قبل بداية الموسم الجديد، حيث يتطلع للتعاقد مع مدافع بدلاً من فادي العراوي.

وكان نادي غزة الرياضي قد اتفق على استمرار الرباعي محمد تمراز وبهاء الدين أحمد وعبد الله إسماعيل وتامر أبو فارس مع الفريق في الموسم المقبل، بناء على توصية الكابتن نعيم السويركي المدير الفني للفريق، بينما تعاقد مع صانع الألعاب محمد الغول بعد انتهاء ارتباطه بنادي الأمل الذي لعب معه في الموسم الماضي، ولاعب خط الوسط حربي السويركي، بالإضافة للثلاثي فادي عساف ومحمد فروانة وعبدالله أبو غزة.

ويواصل غزة الرياضي مساعيه لتعزيز صفوف الفريق بمزيد من اللاعبين خاصة في مركز حراسة المرمى، حيث توصل لاتفاق مبدئي مع الحارس محمود الطيبي، علماً أنه استعاد مهاجمه الهداف حمزة موسى.

ورحل عن صفوف غزة الرياضي عدد من اللاعبين أبرزهم (طارق الهور، وفادي العراوي، وأحمد البرهم، وأحمد ظهير، وربحي شتيوي).