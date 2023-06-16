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زلزال قوته 7.2 درجة يهز منطقة قرب تونجا

16 يونيو 2023 . الساعة 00:53 بتوقيت القدس
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زلزال قوته 7.2 درجة يهز منطقة قرب تونجا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.2 درجة هز منطقة بالقرب من تونجا في جنوب المحيط الهادي يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من تونجا، وعلى عمق 167.4 كيلومتر.

وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضا إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت سبع درجات.

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#زلزال #الولايات المتحدة الأمريكية #استراليا #المحيط الهادي #هيئة المسح الجيولوجي

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