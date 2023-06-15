فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أمراض الصيف".. تعرف على أبرزها وطرق الوقاية والعلاج

23 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الكشف عن ملابسات مقتل فلسطينية وسرقة أموالها وذهبها في نابلس

العراق وقطر يوقعان "إعلان نوايا" مشتركا ومذكرات تفاهم

الاحتلال يمدّد اعتقال الطالبة في "بيرزيت" ليان كايد

الاحتلال يفرج عن صياد مصاب بعد اعتقاله من بحر شمال غزة

عواصف وأمواج عاتية تضرب سواحل الهند وباكستان

مصر.. الكشف عن مصير البريطانيين المفقودين من الزورق المحترق

الضفة: اتحاد العاملين بالأونروا يعلّق إضرابه المفتوح

دعوات للحشد في "الفجر العظيم" بالمسجد الأقصى غدًا الجمعة

23 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

15 يونيو 2023 . الساعة 22:51 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل 23 عملا مقاوما.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 8 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وإحراق موقع عسكري للاحتلال، إلى جانب عملية تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من الرام بالقدس، ودير دبوان في رام الله، والزبابدة ويعبد في جنين، بالإضافة إلى نابلس وأريحا وقلقيلية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز الجلمة والزبابدة ويعبد بجنين، وفي زيتا بطولكرم، ومخيم العين بنابلس.

 وتصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية، وحطموا مركبة لهم، فيما أحرقوا موقعا عسكريا في مخيم العروب بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة