23 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل 23 عملا مقاوما.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 8 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وإحراق موقع عسكري للاحتلال، إلى جانب عملية تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من الرام بالقدس، ودير دبوان في رام الله، والزبابدة ويعبد في جنين، بالإضافة إلى نابلس وأريحا وقلقيلية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز الجلمة والزبابدة ويعبد بجنين، وفي زيتا بطولكرم، ومخيم العين بنابلس.

وتصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية، وحطموا مركبة لهم، فيما أحرقوا موقعا عسكريا في مخيم العروب بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين