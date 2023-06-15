الكشف عن ملابسات مقتل فلسطينية وسرقة أموالها وذهبها في نابلس

كشفت الشرطة، تفاصيل مقتل فلسطينية في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، مطلع الشهر الجاري، وسرقة مصاغها الذهبي، و64 ألف دينار من حسابها البنكي.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، إن "أحد المواطنين تقدم بشكوى عن فقدان مصاغ ذهبي بعد وفاة شقيقته، وخلال التحريات تم الاشتباه بعاملتين كانتا تقومان بأعمال الرعاية الصحية والخدمات المنزلية في منزل المتوفاة".

وأضافت الشرطة، أنه "وبعد سماع أقوال العاملتين، تبين حقن المتوفاة بجرعات من مادة طبية مخدرة بقصد قتلها وسرقة مصاغها الذهبي و64 ألف دينار من حسابها البنكي، بمساعدة آخرين، تم توقيفهم على الفور".

وبيّنت الشرطة أنه "وبعد تفتيش منزل إحدى العاملتين في طوباس، شمال الضفة الغربية، تم ضبط جزء من المصاغ والأموال المسروقة".

يذكر أن النيابة العامة، أصدرت قرارا باستخراج جثمان المتوفاة، وإحالته إلى معهد الطب العدلي في جامعة النجاح في نابلس لاستكمال إجراءات التحقيق.

المصدر / فلسطين أون لاين