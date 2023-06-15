الاحتلال يمدّد اعتقال الطالبة في "بيرزيت" ليان كايد

مدَّدت سلطات الاحتلال مساء اليوم الخميس، اعتقال الأسيرة الطالبة في جامعة "بيرزيت" ليان كايد.

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ محكمة الاحتلال مدَّدت اعتقال الأسيرة كايد لمدَّة ثمانية أيام، مع استمرار منعها من لقاء المحامي.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة ليان في السابع من حزيران/ يونيو الجاري، بعد اقتحام وتفجير باب منزلها، والعبث بمحتوياته، قبل أن يجري نقلها لسجن عوفر.

وسبق لكايد أن اعتقلت في الثامن من حزيران/يونيو 2020 في أثناء مرورها عن حاجز زعترة العسكري، وأفرج عنها في التاسع من أيلول/سبتمبر 2021.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين