فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يمدّد اعتقال الطالبة في "بيرزيت" ليان كايد

الاحتلال يفرج عن صياد مصاب بعد اعتقاله من بحر شمال غزة

عواصف وأمواج عاتية تضرب سواحل الهند وباكستان

مصر.. الكشف عن مصير البريطانيين المفقودين من الزورق المحترق

الضفة: اتحاد العاملين بالأونروا يعلّق إضرابه المفتوح

دعوات للحشد في "الفجر العظيم" بالمسجد الأقصى غدًا الجمعة

حماس تطالب الجنائية الدولية بإنصاف ضحايا إرهاب الاحتلال

باحث مقدسي: مخطط "هيلفي" لتقسيم الأقصى خطوة على طريق تهويده وبناء الهيكل

الدولار يسجّل انخفاضًا حادًّا وسريعًا

119 "سفيرًا للحرية" من أبناء الأسرى في سجون الاحتلال

الاحتلال يمدّد اعتقال الطالبة في "بيرزيت" ليان كايد

15 يونيو 2023 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
...

مدَّدت سلطات الاحتلال مساء اليوم الخميس، اعتقال الأسيرة الطالبة في جامعة "بيرزيت" ليان كايد.

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ محكمة الاحتلال مدَّدت اعتقال الأسيرة كايد لمدَّة ثمانية أيام، مع استمرار منعها من لقاء المحامي.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة ليان في السابع من حزيران/ يونيو الجاري، بعد اقتحام وتفجير باب منزلها، والعبث بمحتوياته، قبل أن يجري نقلها لسجن عوفر.

وسبق لكايد أن اعتقلت في الثامن من حزيران/يونيو 2020 في أثناء مرورها عن حاجز زعترة العسكري، وأفرج عنها في التاسع من أيلول/سبتمبر 2021.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الاحتلال #جامعة بير زيت #الأسيرة ليان كايد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة