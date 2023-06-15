الاحتلال يفرج عن صياد مصاب بعد اعتقاله من بحر شمال غزة

أعلنت لجان الصيادين بغزة، مساء اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفرج عن الصياد المصاب محمد عمر الهبيل، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وذكرت اللجان في بيان لها، أن المصاب الهبيل يرقد الأن في مستشفى الأندونيسي، شمالي القطاع، لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الصياد الهبيل، يوم أمس، من عرض بحر شمال غزة، مع أربعة صيادين آخرين، وصادرت مركبته.

وتستهدف بحرية الاحتلال الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر القطاع، وتُصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها.

المصدر / فلسطين أون لاين