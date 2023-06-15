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الضفة: اتحاد العاملين بالأونروا يعلق إضرابه المفتوح

15 يونيو 2023 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
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قرر اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، تعليق إضرابه الذي استمر 4 أشهر متواصلة.

وقال الاتحاد في بيانٍ له، إنه تقرر تعليق الإضراب المفتوح لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من يوم غد الجمعة.

وأكد على مطالبه العادلة والشرعية متعهدًا باستمرار العمل على تحقيقها خلال فترة تعليق الإضراب، وبالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية وبرعاية ومتابعة دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير.

 وحذر الاتحاد من أنّ "أي إخلال ببنود ما اتفق عليه تتحمل إدارة الأونروا وحدها تبعاته ونحن مستعدون لخوض معركة نقابية مباشرة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأونروا #الضفة الغربية #اتحاد العاملين بالأونروا

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