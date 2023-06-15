فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تطالب الجنائية الدولية بإنصاف ضحايا إرهاب الاحتلال

الدولار يسجّل انخفاضًا حادًّا وسريعًا

119 "سفيرًا للحرية" من أبناء الأسرى في سجون الاحتلال

المعتقلون في "هبة الكرامة" يواجهون تُهمًا ملفقة داخل محاكم الاحتلال

غزة.. الداخلية تؤبن "شهيد الواجب" ملازم خالد مصلح

حماس تعزّي الجزائر بوفاة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت

سقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما بيونغ يانغ بالمنطقة الاقتصادية البحرية لليابان

عدد الحكام الذي سيديرون مباريات الدوري في غزة

طلبة بيرزيت يؤكدون تعرّضهم للتعذيب الشديد داخل سجون السلطة

صاروخ صيني واحد يطلق 41 قمرًا صناعيًّا دفعة واحدة

حماس تطالب الجنائية الدولية بإنصاف ضحايا إرهاب الاحتلال

15 يونيو 2023 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
...

دعت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بأن تعكس الخطط الإستراتيجية الجديد التي أطلقتها للأعوام 1023-2025 تقدّمًا في حالة فلسطين، وأن تؤدّي إلى فتح تحقيق رسمي بما يجري فيها.

وطالبت الدائرة القانونية للحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، بأن تحمل هذه الخطط سُبلاً فعّالة للانتصاف القانوني الفعّال لضحايا إرهاب الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلَّق بالاستيطان وعمليات القتل الممنهجة للمدنيين.

وحثَّت على أن تكون هذه الخطط أكثر استجابة لمتطلبات تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #الاحتلال #الجنائية الدولية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة