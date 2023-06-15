حماس تعزّي الجزائر بوفاة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت

قدَّمت حركة حماس إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيساً وحكومة وشعباً، بالتعزية والمواساة في وفاة العالم الفقيه، محمد الطاهر آيت علجت، الذي تُوفي يوم أمس.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "إنَّنا وإذ نشارك عائلة الشيخ وطلاّبه ومحبّيه والشعب الجزائري الشقيق ألم هذا المصاب، في وداع شيخ جليل وعلم من أعلام التربية والدعوة في الجزائر، لنستذكر بكل فخر واعتزاز مواقفه الداعمة لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، وصمود ونضال شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وسألت الحركة الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرفع درجته عنده مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يمنّ علينا جميعاً بجميل الصبر وحسن العزاء.

والشيخ محمد الطاهر، كان أحد قضاة ثورة التحرير المباركة، ورئيس اللجنة الوطنية للفتوى ورئيس لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر، الذي وافته المنيّة بعد حياة حافلة بالكفاح والجهاد، ومسيرة علمية زاخرة بالعطاء، تعليماً وتوجيهاً ودعوة وفتوى.

المصدر / فلسطين أون لاين