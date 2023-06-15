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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي

15 يونيو 2023 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، في بيان، إنها رصدت الإطلاق من منطقة "سونان" في بيونغ يانغ، مساء الأربعاء، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.

وأضاف البيان أن "الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة بينما يعزّز المراقبة واليقظة ضد الاستفزازات الإضافية".

بدورها، قالت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان، إن "الصاروخين سقطا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان"، حسب وكالة "كيودو" المحلية.

من جهته، وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي، إنه لم ترد تقارير عن أضرار من جرَّاء الصاروخين، مؤكداً تقديم طوكيو احتجاجًا إلى كوريا الشمالية بشأن الإطلاق.

والخميس، انتهت الجولة الخامسة والأخيرة من التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية، في ميدان "سيونغ جين" التدريبي في "بوتشيون"، على بعد 25 كلم فقط من الحدود بين الكوريتين، للاحتفال بالذكرى السبعين للتحالف الثنائي بين سيول وواشنطن.

المصدر / وكالات
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#كوريا الجنوبية #كوريا الشمالية #اليابان

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